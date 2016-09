| Düsseldorf - The Tube

Surfing in Colonia

Eine neue Surf-Band lässt aufhorchen. Wellness, so nennt sich das Quartett aus Köln, hat mit seinem Albumdebüt ‚Immer Immer‘ eine gelungene Mischung aus Indie-Pop und Surfbeat geschaffen. Der leichte und melodiöse Klang, die angenehme Stimme sowie die deutschen Texte harmonieren perfekt miteinander. Anleihen des klassischen Surfsounds der 60er wurden modern in die Neuzeit adaptiert und kommen mit fein abgestimmter Ins- trumentierung zum Tragen. Wellness wird am 24. September im Tube Club eine Surf-Welle entfachen.