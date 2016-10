| Solingen - Theater- und Konzerthaus

Swing! Swing! Swing!

Swing! Swing! Swing! Das ist das Motto von Marina & The Kats. Heiße Grooves, traumtanzende Melodien, fetzige Gitarren, treibendes Besenschlagzeug und die Stimme der hinreißend charmanten Marina, die zu einem ihrer, in verspielter Leichtigkeit dahinperlenden Scatsoli ansetzt. Da schnippen die Finger, da leuchten die Augen, da wirbelt‘s am 26. Oktober auf dem Parkett des Foyers im Theater & Konzerthaus Solingen.