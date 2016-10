| Neuss, Stadthalle

Tatütata, der Feuerwehrmann Sam ist da

Feuerwehrmann Sam, der sympathische Held der beliebten Animationsserie, kommt auf die Bühne. Die kleinen Zuschauer können sich auf ihren Helden freuen und ihn live bei seinen Abenteuern erleben: am 20. Oktober um 17 Uhr in der Stadthalle Neuss und 24 Stunden später im Schauplatz Langenfeld. Der mutige und sympathische Feuerwehrmann wohnt in dem idyllischen Örtchen Pontypandy und arbeitet dort auf einer kleinen Feuerwehrwache. Stets hilfsbereit ist er bei den Dorfbewohnern beliebt und bringt in jedes Chaos wieder Ordnung. Auch dieses Mal geht es turbulent zu, denn während Kommandant Stahl mit den Vorbereitungen für das Jubiläumsfest des Dorfes beschäftigt ist, passieren plötzlich rätselhafte Dinge. Die Kinder dürfen Feuerwehrmann Sam dabei helfen, das Festival zu retten und die Bewohner von Pontypandy wieder glücklich zu machen. Verpackt in eine wunderschöne Vorstellung mit bekannten Gesichtern der Animationsserie, ist das Theaterstück ein großer Spaß für die Fans des Feuerwehrmanns Sam, der mit seiner stets freundlichen und hilfsbereiten Art ein Vorbild für die Kinder ist. Alle weiteren Infos unter www.joko.de.