| Neuss - Rheinisches Landestheater

Temporeiches Rock ‘n‘ Roll-Spektakel

Nach den beiden ausverkauften Gastspielen 2013 & 2015, und der damit verbundenen großen Begeisterung beim Standing Ovation spendenden Publikum, sind die Musiker des Musicals ‚„Buddy - Die Buddy Holly Story‘ mit ihrem neuen Programm wieder Gast am 21. Januar im Rheinischen Landestheater in Neuss. Seit über 15 Jahren zieht eine der erfolgreichsten und besten Rock ‘n‘ Roll-Shows Deutschlands ihre Besucher auf einzigartige Weise in den Bann der 50er/60er Jahre. Dabei ist das Geheimrezept so einfach wie genial: Man nehme fünf virtuose Musiker, eine Prise Slapstick, einen Hauch Comedy, verfeinere dies mit ein wenig Akrobatik und widme sich mit Leidenschaft den größten Hits der Rock ’n’ Roll- und Twist-Ära. Heraus kommt eine temporeiche Show mit Petticoat & Smoking, voller Witz & Esprit, bei der nicht nur Rock ’n’ Roll-Fans auf ihre Kosten kommen. Alle weiteren Infos & Tickets unter www.buddyholly.de.