| Mettmann - Neandertalhalle

Theater mit Simultan-Übersetzung und 50% Rabatt

Das ‚Moskauer Theater des modernen Schauspiels‘ genießt in seiner Heimat hohes Ansehen. Im Oktober begibt sich das Ensemble auf eine sechs Gastspiele umfassende Deutschland-Tournee und tritt in diesem Rahmen auch am 28. Oktober in der Mettmanner Neandertalhalle auf. Für diese Tournee wurde das Stück ‚Das Londoner Dreieck‘ extra ins Deutsche übersetzt und alle Besucher erhalten per Kopfhörer eine Live-Simultan-Übersetzung. ‚Das Londoner Dreieck‘ erzählt die Geschichte von Alexander und Nikolai, die sich in die gleiche Frau verliebt haben. Für den einen war sie die Ehefrau, für den anderen die Geliebte – und doch ein Geheimnis für beide. Das ‚Theater des modernen Schauspiels‘ wurde von dem bekannten russischen Künstler, Theaterregisseur und Pädagogen Josef Reichelhaus auf dem Höhepunkt der Perestroika 1989 gegründet. Zu dieser Zeit entstanden eine Anzahl an experimentellen Studios, sogenannte ‚Keller-Theater‘ und kreative Laboratorien, die zu einem großen Teil recht schnell von der Bildfläche verschwunden sind. Das Theater ‚Schule des modernen Schauspiels‘ hat diese Phase nicht nur erfolgreich überstanden, sondern ist auch zu einem der gefragtesten und meistbesuchten Theaterschauplätze der russischen Hauptstadt geworden. Die Tickets für das Mettmanner Gastspiel kosten zwischen 48 - 58 Euro, wenn man allerdings beim Kauf unter www.cts.de oder in einer der CTS-Vorverkaufsstellen den Promotion-Code ‚Das Londoner Dreieck‘ verwendet, erhält man einen 50%-igen Rabatt. you+me verlost 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.979 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.