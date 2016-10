| Kinostart: 3. November 2016

Tini: Violettas Zukunft

Da ist er nun also, der erste Kinofilm nach jener argentinischen Girlie-Telenovela, die 2012 als Gemeinschaftsprojekt diverser Disney Channels entwickelt wurde und die junge Argentinierin Martina Stoessel zu einem der beliebtesten Mädchen auf diesem Planeten machte. Und darum geht es diesmal: Violetta hatte Streit mit ihrem Freund und erholt sich auf einer italienischen Mittelmeerinsel. Mit ihren besten Freunden wird sie einen Sangeswettbewerb (bei dem nur sie auftritt) gewinnen und mit dem Freund wird es auch wieder was. Traumseife für Teenie-Girls mit einer unterernährten Heldin und ungebremstem Luxus für alle, die dazu gehören. Halten wir es mit Wilhelm Busch: Was beliebt, ist auch erlaubt. Oder auch: Teenies glauben einfach alles. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.992 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.