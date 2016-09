| Düsseldorf - zakk

Tito & Tarantula kommen ins zakk

Tito Larriva war beteiligt an einer der berühmtesten Filmszenen aller zeiten: als Selma Hayek im Taran- tino/Rodriguez-Kultfilm ‚From Dusk Till Dawn‘ in der Titty-Twister-Bar ihren erotischen Schlangentanz aufführt, tut sie dies zu den Klängen von Tito & Tarantula. Der Song ‚after Dark‘ und die Band um den Sänger, Gitarristen und Schauspieler Tito Larriva war weltberühmt und entwickelte einen ganz eigenen Stil aus Elementen von Chicano-Punk, Spätsechziger-Rock, Tex-Mex-Musik und Blues.Nun geht sie wieder auf Tournee (am 22. September im zakk) - und zwar in der legendären besetzung aus ‚From Dusk Till Dawn‘.