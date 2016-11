| Mettmann - Oberstadt an der Lambertuskirche

Urgemütlicher Weihnachtsmarkt im XXL-Format

Der Mettmanner Blotschenmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Das Besondere des urgemütlichen Weihnachtsmarktes ist die bunte Mischung von lokalen karitativen und gewerblichen Anbietern. Der historische Marktplatz im Herzen Mettmanns – umrahmt von bergischem Fachwerk – ist Kulisse und Mittelpunkt des Geschehens. Über den Besuchern schwebt ein Zelt aus tausenden von Lichtern und 53 liebe- voll geschmückte Stände präsentieren ihr Angebot. In diesem Jahr gibt es den Blotschenmarkt in einer XXL-Version, denn erstmals geht der Markt über drei Wochen & vier Wochenenden vom 25. November bis 18. Dezember (täglich ab 16 Uhr, Sa. & So. ab 12 Uhr). Jeden Abend findet auf der zentralen Bühne ein bunt gemischtes Musikprogramm statt - von beschaulicher Weihnachtsmusik bis zum fetzigen Pop. Für die Wochenenden wurden hochklassige Show- und Coverbands verpflichtet. Mehr Infos: www.blotschenmarkt-mettmann.de.