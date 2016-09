| Düsseldorf - Pitcher

Volle Röhre

Bereits im Alter von 14 Jahren tingelte Shelly Bonet durch Bars und Clubs, bevor die US-Amerikanerin als Sängerin der Sunnyland Blues Band erste Erfolge feiern konnte. Sie trat später im Vorprogramm von Michael Bolton auf, bevor sie im Jahr 2014 erstmals eigene Songs auf einer Europa-Tour präsentierte. Kritiker feierten die Bonet als Neugeburt einer Janis Joplin (etwas deplatziert). Die Musikerin aus Virginia verfügt über eine großartige, be- herzte Bluesrock-Stimme. Ihr facettenreicher Reibeisengesang ist getränkt von Kraft und einer beseelten Ausdrucksfähigkeit. Mit der neuen Platte ‚Love In A Dangerous World‘ im Gepäck ist Shelly Bonet am 29. September im Pitcher zu bewundern. Den einen oder anderen Coversong wie ‚Cry Baby‘ oder ‚Superstition‘ gibt sie zum Besten.