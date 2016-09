| Ratingen - Stadttheater

Vorab-Lachen

‚Schmitzenklasse‘ lautet das neue Programm von Ralf Schmitz, mit dem er ab dem 8. Oktober auf Tournee geht. Der Programmname ist dabei nicht nur doppel- sondern eigentlich sogar ‚tripledeutig‘. Neben der Nähe zu ‚Spitzenklasse‘ verrät der Titel nämlich auch, worum es bei der neuen Show geht: Der Leverkusener nimmt sein Publikum mit auf eine ganz spezielle Klassenfahrt. Sozusagen ein Ausflug der ‚schmitzschen‘ Extraklasse: rasant, spontan, abenteuerlich, irrwitzig, und kurzweilig. Vor dem offiziellen Tour-Start gewährt der TV-Clown seinen Fans aber auch einige exklusive Previews, die unter anderem auch in Ratingen stattfinden. Wer am 28. & 29. September im Stadttheater dabeisein möchte, sollte sich allerdings sputen, denn die Events sind bereits fast ausverkauft. you+me verlost 3 x 2 Tickets für den ersten Tag. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.971 an die Rufnummer 32223.