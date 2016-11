Was bedeutet Glück?

Die kleine Mascha ist traurig & betrübt und sehnt sich nach Glück & Zufriedenheit, deshalb begibt sie sich auf die Suche nach dem Glück und trifft im Wald auf allerlei Tiere, denen es ähnlich geht wir ihr. Jeder hat ein Päckchen zu tragen und ist Kummer gewöhnt. Doch Mascha hilft den Geschöpfen bei der Erfüllung ihrer Wünsche. Nur ihre eigenen Träume werden nicht erfüllt. So kehrt sie enttäuscht nach Hause zurück. Doch wider Erwarten erlebt sie bald eine Überraschung. Wie die interaktive familiengerechte Bühnenshow mit viel Musik zu Ende geht, darauf können sich die kleinen und großen Zuschauer in ‚Mascha und der Bär‘ freuen. Das Stück gastiert am 17. November im Leverkusener Forum, am 20.11. im Capitol Theater sowie am 4. Dezember in der Mülheimer Stadthalle. Karten-Hotline unter 069-9399510.