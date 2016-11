| Ratingen - Dumeklemmerhalle

Weiblicher Humor

Frauen an die Macht, Humor gehört in Frauenhand. Deshalb lädt Missfits-Urgestein Gerburg Jahnke in ihrer Eventreihe ‚Frau Jahnke hat eingeladen‘ Künstlerinnen aus Kabarett, Comedy & Unterhaltung zu einem Abend mit ausschließlich weiblichem Humor ein. Bei der Veranstaltung am 20. November in der Ratinger Dumeklemmer-Halle sind Lisa Feller, Katie Freudenschuss, Rosemie Warth und Anka Zink ihre Gäste. Männliche Besucher müssen bei diesem Frauenabend übrigens nicht draußen bleiben.