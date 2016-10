| Düsseldorf - Schauspielhaus-Central am HBF

Wenn Realität auf Phantasie trifft

Die Bühnenscheinwerfer sind zunächst gedimmt und die Kulisse ist nur schemenhaft zu erkennen. Dann gehen unter Deck im Bauch des Ozeandampfers Gloria N. die Lichter an und eine illustre Gesellschaft aus Schauspielern, Opernsängern, Aristokraten und Impresarios begegnen sich in der Luxusklasse, um Edmea Tetua, der größten Operndiva ihrer Zeit, die letzte Ehre zu erweisen. Es ist kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs, als das Schiff das Adriatische Meer kreuzt und die Passagiere & Besatzung mit den Vorboten des nahenden Konflikts konfrontiert werden. Das Schauspielhaus bringt nun Frederico Fellinis 'Das Schiff der Träume' in einer Regiearbeit von Jan Gehler auf die Bühne. Das Stück feierte in der letzten Spiel- und Amtszeit des neuen Intendanten Wilfried Schulz am Staatsschauspiel Dresden eine viel beachtete Premiere und wurde jetzt in den neuen Spielplan aufgenommen. Der italienische Filmregisseur verarbeitete seinerzeit die Motive von Hieronymus Boschs Gemälde 'Das Narrenschiff' sowie der literarischen Vorlage anno 1494 von Sebastian Brandt. Die Theateradaption erfüllt die Handlung mit zum Teil surrealen und poetischen Zügen. Die Hautevolee scheint sich in einem geschützten Kokon zu befinden. Sie gibt sich dem phantasievollen Rollenspiel hin, um zu feiern und der Schönheit der Kunst, der Genüsse und ihrer teils exzentrischen Selbstdarstellung zu frönen. Kurz bevor sie die Asche der Verstorbenen ins Meer streuen, werden die Protagonisten mit der Tatsache konfrontiert, dass serbische Flüchtlinge (gespielt von Kindern) an Bord kommen, die auf der Flucht vor der herannahenden österreichischen Marine sind. Die Hilfsbereitschaft des Kapitäns spaltet die Anwesenden. Im Angesicht der aktuellen Ereignisse kann man das Stück als eine Allegorie der derzeitigen Flüchtlingssituation betrachten, die einen Abgesang auf die europäische Idee darstellt. Gleichgültigkeit und Sarkasmus gehen hier eine Allianz ein. Doch letztlich moralisiert das Stück nicht. Das Bühnenwerk ist vielmehr eine Hommage an das Theater. Da die Kostüme der Schauspieler jener Zeit nachempfunden sind und die Handlung bewusst in der Vergangenheit spielt, mag die Szenerie anmuten wie aus einem Theaterstück der Belle Époque. Sie ist aus der Zeit gefallen. Der Kapitän stimmt auf einem alten Klavier Melodien an, die bisweilen von der Darstellerriege im Chor und im Solo mal wunderbar oder leicht exaltiert interpretiert werden. Zwischen Oberdeck und Unterdeck taucht der Zuschauer in eine Welt aus komischen Momenten und einem teils entrückten Kosmos der phantastischen Theaterkunst ein – auch dank der überzeugenden Ensembleleistung. Fellini hätte vermutlich seine Freude gehabt. Das 'Schiff der Träume' legt wieder am 6. und 21., 24. November im Central am Hbf an. (Fotos: Matthias Horn)