Werde Champion!

Am 12. November findet im Hildener Area 51 wieder der Bandcontest in Kooperation zwischem dem Kreis Mettmann, der KJG St. Konrad und dem Area51 statt. Die ersten drei Preise betragen 500 Euro, 400 Euro und 300 Euro, die weiteren fünf auftretenden Bands erhalten jeweils 100 Euro. Zur Teilnahme aufgerufen sind Amateurbands aus dem Kreis Mettmann, der Stadt Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss. Auch Bands aus dem Umland können sich bewerben, dann muss allerdings mindestens ein Bandmitglied in den genannten Kreisen bzw. in Düsseldorf wohnen oder der Proberaum muss dort liegen. Das Durchschnittsalter der Band muss mindestens 14 und darf höchstens 25 Jahre betragen. Acht Bands können sich für einen Auftritt in der Endrunde am 12. November qualifizieren. Alle weiteren Infos unter Tel: 02103-9089610 oder www.area51-hilden.de.