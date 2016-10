| Köln - Palladium

Wie zu besten Zeiten

Die Pixies zeigen sich auf ihrer neuen Scheibe 'Head Carrier' in guter Form. Die legendäre Formation aus Boston um Francis Black lässt keine Abnutzungserscheinungen erkennen. Hymnische Melodien wie in 'Classic Masher' oder der gewohnt krachende, kratzbürstige, lärmende punkige Sound 'Um Chagga Lagga' oder auch ruhigere Stücke wie 'All The Saints' sind das Salz in der Suppe. Die Pixies gelten als Wegbereiter des Grunge sowie der Indie- und Alternative-Rock-Szene. Sie beeinflussten u.a. Nirvana, PJ Harvey, Weezer oder The Strokes. Nachdem sich die Band 1993 auflöste und 2004 eine Reunion verkündete, sind seither lediglich zwei Studioalben erschienen. Vor drei Jahren stieg Gründungsmitglied und Bassistin Kim Deal aus. Sie wurde durch Paz Lenchantin ersetzt, die offensichtlich zu einer positiven Atmosphäre beiträgt. Die Pixies kommen am 24. November ins Kölner Palladium.