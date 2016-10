| Mönchengladbach - SparkassenPark

Wintersport-Spektakel mit Top-Bands

Am 2. & 3. Dezember gibt es im Mönchengladbacher Sparkassenpark eine Europa-Premiere:

Ein äußerst ungewöhnliches Event wird es am 2. & 3. Dezember im Mönchengladbacher Sparkassenpark geben: Beim ‚Arag Big Air Freestyle Festival‘ gibt es eine Mischung aus Wintersportspektakel mit Spitzenathleten & Musik-Highlights mit namhaften Bands & DJs. Die Weltelite des Ski und Snowboard Freestyles kämpft erstmals am ersten Dezemberwochenende in Mönchengladbach um offizielle Weltcup Punkte. Als Initiator des Big Air Weltcups ist es der Jever Fun Skihalle Neuss gelungen, die Freestyler im Ski und Snowboard nach Mönchengladbach zu holen. Damit findet im Sparkassenpark der erste Big Air Doppelweltcup Europas statt. Die Faszination, die allrounder schon seit Jahren schafft, ist es, den Wintersport in die Metropolen zu den Menschen zu bringen. Am 2. & 3. Dezember wird die Freestyle Elite aus über 20 Nationen an den Niederrhein reisen. Der Big Air oder auch Straight Jump ist eine Wettkampfart im Freestyle. Im Gegensatz zum Skispringen, wo es vornehmlich um die Weite eines Sprunges geht, werten beim Big Air die „Judges“ (Punktrichter) vor allem die Schwierigkeit der gezeigten Sprünge, den Style sowie die gesamte Performance der Fahrer und Fahrerinnen. Es geht also darum, die Judges mit möglichst komplexen und somit schwierigen Tricks zu überzeugen. Die Bewertung erfolgt über Höhe, Style, Schwierigkeit sowie Ausführung des Tricks und natürlich der Landung. Der Tatsache, dass man bei den Sprüngen recht lange in der Luft ist und viel ‚Luft‘ (Air) unter sich hat, verdankt diese Disziplin ihren Namen. Spektakulär wird es, wenn sich die Fahrer gleich mehrmals mit Salti und Schrauben um ihre eigene Achse drehen oder sich gar schon bei der Anfahrt rückwärtsfahrend über die riesige Rampe vom ‚Kicker‘ katapultieren. Der Big Air wurde erstmals 1994 als Wettkampfdisziplin eingeführt und zählt zu den Freestyle-Disziplinen, die sich stetig wachsender internationaler Beliebtheit erfreuen. So lagen die weltweiten TV Übertragungsdaten der Snowboard und Ski Freestyle Wettbewerbe, laut der Auswertung von APM (American Public Media), bei den letzten Olympischen Winterspielen in Sotschi weit vor den klassischen Disziplinen. Einzigartig in Europa wird auch die Mischung des Wintersport-Spektakels mit einem ausgiebigen musikalischen Rahmenprogramm sein. So spielen am Freitag die Beginner (u.a. mit Jan Delay) und am Samstag die Sportfreunde Stiller ein komplettes Konzert-Set beim ‚Arag Big Air Freestyle Festival‘. Außerdem wird es an beiden Abenden nach dem Event im Sparkassenpark noch eine Aftershowparty im Chapiteau geben. Die Tageskarten kosten 40 Euro, ein Festival-Ticket gibt es für 69 Euro. Alle weiteren Infos & Tickets unter www.sparkassenpark.de.