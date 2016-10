| Solingen - Cobra

Zum letzten Mal

Vor zwölf Jahren haben fünf Musiker aus Bielefeld die Iron Maiden-Tributeband ‚Eddie’s Revenge‘ aus der Taufe gehoben um ihre musikalischen Vorbilder zu ehren. In über zweistündigen Konzerten zelebrieren die Musiker eine Show, in der alle Trademarks von ‚Iron Maiden‘ authentisch gecovert und überwiegend Klassiker aus den 80er Jahren gerockt werden. In über 150 Gigs erspielte sich das Quintett mit ihrer energiegeladenen Show viele Fans, die sicherlich traurig sind, dass die Westfalen vor ihrer diesjährigen Tour bekannt gaben, dass dies die Abschieds-Tournee von Eddie‘s Revenge sein wird. Also, auf in die Cobra Solingen und am 19. November zum letzten Mal die Tribute-Band genießen. you+me verlost 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.988 an die Rufnummer 32223.