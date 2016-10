| Wuppertal - Von der Heydt-Museum

Zwei Giganten der Kunst

Edgar Degas und Auguste Rodin waren Wegbereiter für die Moderne Kunst. Ihre Werken sprengten die Vorstellungskraft der Kunst und schufen eine neue Form der Ästhetik. Sie scherten sich nicht um Konventionen und widersetzten sich den damals geltenden Normen. Die Künstler schätzten, bewunderten und beneideten sich. Sie starben beide im Jahr 1917 kurz hintereinander. Erstmals ist es nun dem Van der-Heydt Museum Wuppertal gelungen, die Arbeiten der beiden Genies in einer Ausstellung weitreichend nebeneinander und gegenüber zu stellen. Insgesamt werden unter dem Titel 'Degas & Rodin – Giganten der Moderne' bis zum 26. Februar 2017 rund 270 Exponate auch von anderen Künstlern des Impressionismus präsentiert. In den letzten Jahren widmete sich das bedeutende Haus bereits in Sonderschauen den Werken von Renoir, Sisley, Monet und Pissaro aus. Degas und Rodin entwickelten Ideen, in der Bewegungen und Anmut, Körper, Raum und Zeit eine eigene Bildsprache fanden – etwa in Rodins Skulptur 'Das eherne Zeitalter' und Degas Figur 'Tänzerin in Ruhestellung'. Degas vertrat in vielen Werken eher einen klassizistischen Ansatz mit klarer Linienführung und einer erkennbar strukturierten Motivgestaltung. Er verarbeitete Alltagsszenen u.a. vom Ballett, Pferderennen, aus Cafés oder dem Bad. Pierre-Auguste Renoir ließ sich von ihm beeinflussen. Rodin orientierte sich an Michelangelo und an den Skulpturen der Barockzeit. Er schuf mit seiner neuen impressionistischen Formgebung das Zeitalter der modernen Plastik und Skulptur. Oft waren das Büsten bzw. figürliche Darstellungen wie 'Der schreitende Mann' oder 'Der Kuss'. Nähere Informationen unter www.von-der-heydt-kunsthalle.de. Abbildung: Edgar Degas - Drei Tänzerinnen (blaue Röcke, rote Mieder), ca. 1903

Fondation Beyeler Riehen / Basel, Sammlung Beyeler, Foto: Peter Schibli Basel